França não interrompe jogos durante Ramadão: "Não estamos num país muçulmano"

Redação com AFP

Ao contrário da Premier League, a Federação Francesa de Futebol não interromperá os jogos para permitir aos jogadores muçulmanos pararem o jejum durante o Ramadão

A Federação Francesa de Futebol esclareceu os árbitros de que não devem interromper os jogos para permitir aos jogadores muçulmanos pararem o jejum durante o Ramadão, avança a imprensa gaulesa desta sexta-feira.

Ao contrário da Premier League, que o permitirá, a federação francesa defende que essa prática seria uma violação dos estatutos. E foi isso que disse às equipas de arbitragem através de um e-mail enviado na quinta-feira.

"A ideia é que há um tempo para tudo. Um tempo para fazer desporto, um tempo para praticar a própria religião", disse Eric Borghini, presidente da comissão de árbitros da Federação, à agência noticiosa AFP. "Um determinado número de jogos, ao nível amador, foram interrompidas para permitir que os jogadores que observam o jejum se hidratassem. Isso não é permitido nos regulamentos", disse, salientando que a FFF defende o respeito estrito do princípio do laicismo no futebol.

O futebol inglês tomou a decisão inversa e permitirá que os jogos da Premier League façam uma pausa durante o mês sagrado do Ramadão, durante o qual os muçulmanos se abstêm de comida e água desde o nascer do sol até ao pôr-do-sol. Está a ser cumprido este ano desde 22 de março.

Questionado sobre o assunto, o treinador de Nice, Didier Digard, disse sexta-feira que vários jogadores muçulmanos da equipa cumprem o Ramadão sem quaisquer problemas. Embora tenha dito que seria bom que em França permitisse os intervalos, acrescentou que "ninguém se importa que não o façam, não estamos num país muçulmano. É preciso aceitar o país onde se vive", disse ele aos jornalistas.