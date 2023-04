França: Lens ganha e pressiona o PSG

O Lens bateu o Estrasburgo e deixou provisoriamente o Marselha para trás, ficando a apenas três pontos do líder da Ligue 1

O Lens venceu hoje em casa o Estrasburgo por 2-1, em jogo da 30.ª jornada da Liga francesa de futebol, e isolou-se provisoriamente no segundo lugar, a três pontos do líder Paris Saint-Germain.

Golos do polaco Frankowski, aos 11 minutos, e do argentino Medina, aos 64, deram a vitória ao conjunto orientado por Franck Haise, que lançou o português David Pereira da Costa aos 78.

Kevin Gameiro ainda reduziu para os forasteiros, aos 84, mas já não evitou a derrota, que os deixa no 16.º posto, com 26 pontos, uma segunda derrota consecutiva que não deixa margem para os lugares de descida do conjunto que hoje ainda acabou reduzido a 10, por expulsão de Diallo (90+4).

No extremo oposto, o triunfo caseiro deixa o Lens com 63, mais três do que o Marselha e menos três do que o Paris Saint-Germain, quando ambos os históricos de França ainda têm de jogar nesta ronda.

No sábado, o conjunto da capital tenta, em Nice, pôr termo a uma série de duas derrotas seguidas, com os marselheses a jogarem no domingo de Páscoa no campo do Lorient.