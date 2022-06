França em crise na Liga das Nações: está fora da final four e em risco de descer

Seleção francesa foi derrotada em casa pela Croácia, por um golo sem resposta.

A França recebeu e perdeu contra a congénere croata por 0-1, num encontro que reeditou a final do último Campeonato do Mundo, onde a seleção gaulesa triunfou por 4-2, ficando, assim, desde já, afastada da final four da Liga das Nações.

No Stade de France, logo aos cinco minutos e de grande penalidade, Luka Modric, campeão europeu pelo Real Madrid, fez o único golo da partida.

Com este desaire, a turma orientada por Didier Deschamps fica numa posição delicada no Grupo A1 da terceira edição da Liga das Nações (correndo mesmo o risco de descer à Liga B), ocupando o último lugar do agrupamento com apenas dois pontos, fruto de dois empates e duas derrotas. Já a Croácia passa a somar sete pontos e está no segundo posto. No outro desafio do grupo, a Dinamarca venceu a Áustria por 2-0 (golos de Jonas Wind e Andreas Skov Olsen) e, desta forma, é líder com nove pontos. Já a formação austríaca está em terceiro, com quatro pontos.

Recorde-se que a França é a atual detentora do troféu da Liga das Nações (venceu, no ano passado, a Espanha por 2-1 em Milão), depois de Portugal ter conquistado, em 2019, a primeira edição da prova no Porto (vitória por 1-0 frente aos Países Baixos, com o tento luso a ser apontado por Gonçalo Guedes).