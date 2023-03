França contraria Premier League e proíbe pausas devido ao Ramadão

Wissam Ben Yedder, avançado do Mónaco

Em Inglaterra, os árbitros foram encorajados a identificar os jogadores que necessitarem de uma pausa para recuperar energias através de uma quebra de jejum.

A Comissão Federal de Arbitragem (CFA) da Federação Francesa de Futebol (FFF) indicou esta sexta-feira aos árbitros que as pausas para os jogadores quebrarem o jejum devido à época de Ramadão não são permitidas, ao contrário do que foi anunciado pela Premier League.

Por via de um e-mail enviado aos funcionários da CTA, o organismo sublinhou que esta decisão é motivada pelo "princípio da neutralidade do futebol nos locais de prática".

"Foi chamada a atenção da Federação para o facto de os jogos terem sido interrompidos devido à quebra do jejum do Ramadão. Estas interrupções não respeitam os Estatutos da FFF (...). A Federação e os seus órgãos descentralizados, enquanto órgãos investidos de uma missão de serviço público delegada pelo Estado, defendem os valores fundamentais da República Francesa e devem implementar os meios para evitar qualquer discriminação ou atentado à dignidade de uma pessoa (...) devido às suas convicções políticas e religiosas", pode ler-se.

Este ano, a época de Ramadão celebra-se entre 22 de março e 21 de abril, sendo que, em Inglaterra, as equipas de arbitragem ficaram encarregues de identificarem os jogadores que se encontram em jejum e, consoante o número, chegar a um acordo com as equipas para um tempo estimado de pausa.