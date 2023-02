FPF expressa condolências pelo "falecimento trágico e precoce" de Atsu

Redação com Lusa

FPF lamenta "falecimento trágico e precoce" de Atsu.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou, este sábado, "as mais sentidas condolências pelo falecimento trágico e precoce" do internacional ganês Christian Atsu, cujo corpo foi encontrado sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, na Turquia.

"A FPF expressa as mais sentidas condolências pelo falecimento trágico e precoce, aos 31 anos, de um jogador que passou pelo futebol português entre 2009 e 2012", assinalou o organismo federativo, em nota de pesar divulgada no sítio oficial na Internet.

A federação lembrou que Atsu representou a equipa de juniores do FC Porto por um ano e meio, passando depois pelo Rio Ave, por empréstimo dos dragões, aos quais regressou para equipa principal, na época 2012/13 e "onde foi campeão nacional e vencedor da Supertaça" portuguesa.

O jogador ganês alinhou depois, sucessivamente, no Vitesse (Países Baixos), Everton, Bournemouth (ambos de Inglaterra), Málaga (Espanha), Newcastle (Inglaterra), Al Raed (Arábia Saudita) e Hatayspor (Turquia).

Atsu, de 31 anos, foi encontrado morto sob os escombros do edifício onde vivia em Hatay, sul da Turquia, na sequência do sismo de 6 de fevereiro que afetou também a Síria, anunciou hoje o seu agente.

De acordo com os média turcos, o jogador que atuava no Hatayspor, em que também alinha o português Rúben Ribeiro, estava sob os escombros da sua residência em Ronesans, uma torre de 12 andares que desabou no sismo.

A embaixada do Gana na Turquia e a Federação de Futebol do Gana alegaram, inicialmente, que o avançado havia sido encontrado vivo, mas posteriormente provou-se que a informação era falsa.