Forte investida dos sauditas ainda não se compara aos gastos da Premier League

Pogba, Milinkovic-Savic e até Bernardo Silva podem ser os próximos reforços da Saudi Pro League. São todos médios e já há propostas concretas em cima da mesa. O futebol árabe intensifica o "ataque" e, muitas vezes, é nos salários que se encontra o principal isco das operações.

Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Paul Pogba. São estes os futebolistas que ocupam os três primeiros lugares da fila para, a curto/médio prazo, poderem engrossar a lista de reforços da liga saudita. Três nomes que, ontem, ganharam força na Comunicação Social europeia em relação a esta hipótese.

Em primeiro lugar, o caso relativo ao português do Manchester City, um dos que mais brilharam na Liga dos Campeões da época passada (foi decisivo na final) e que já terá em mãos uma proposta concreta por parte do Al Hilal, emblema que apostou em Jorge Jesus para o comando técnico.

O City tem em cima da mesa uma oferta na ordem dos 70 milhões de euros, o que, caso se concretize, torna o médio na mais cara contratação do defeso por clubes daquele campeonato, conforme pode ler-se em anexo. Mas a operação vai abranger valores muito mais elevados: é que, segundo avançou ontem a "CBS", citando fontes próximas, o clube de Riade oferece-lhe um salário anual de 50 milhões, o que, juntando os três anos de contrato e o valor a pagar ao emblema vendedor, orça a operação em valores na ordem dos 250 milhões.

E este é um caso semelhante às principais negociações feitas até agora pelos sauditas. Se na maioria das vezes as verbas a pagar aos clubes são baixas (ou nulas), noutras os encargos salariais são verdadeiramente astronómicos. Karim Benzema, por exemplo, está a ganhar cem milhões por temporada no Al Ittihad, clube de Nuno Espírito Santo, pelo que, na prática, apesar de se tratar de uma aquisição a custo zero, vai envolver um total de 300 milhões.

Com N"Golo Kanté, para o mesmo clube, verifica-se algo de semelhante: o Chelsea não recebeu nada pela transação, o que permitiu ao jogador encher os bolsos com um salário exorbitante. 86 M€ é quanto o francês aufere por temporada, para um total de 258 milhões. Em conjunto, isso representa para o clube de Jeddah um total de mais de 500 milhões nos dois negócios.

Mas, curiosamente, em quem este emblema mais gastou na operação de compra direta foi com Jota, o português adquirido ao Celtic por 29,1 milhões. O salário deste será, porém, bem mais baixo do que o dos companheiros citados, na ordem dos 12 milhões anuais. No quadro em anexo podemos conferir, por outro lado, que também é português o jogador mais caro desta liga até ao momento, mais concretamente Rúben Neves, que levou o Al Hilal (de Jorge Jesus) a ir aos cofres buscar 55 milhões de euros para pagar ao Wolverhampton. De salário, fala-se em cerca de 25 milhões para o antigo médio do FC Porto.

Mas em breve outras duas operações podem entrar nesta lista: Milinkovic-Savic, da Lázio, que pode ganhar 20 M€ por ano e render 40 M€ ao clube; já Pogba, da Juventus, tem 15 dias para responder a uma oferta do Al Ahly, de 33 M€ por cada um dos três anos de contrato e 10 para a Juventus.

Premier League lidera destacada

O investimento saudita tem sido bem elevado, mas ainda não se compara aos gastos da Premier League em reforços. Enquanto a Saudi Pro League ainda não chegou a mais de 150 milhões de euros em aquisições, os clubes ingleses do primeiro escalão já gastaram neste defeso 837 milhões em aquisições, liderando bem destacados em relação às outras grandes ligas europeias. Aliás, os árabes estão atrás de todas elas neste aspeto, se bem que não está aqui contabilizado o esforço financeiro em salários, até porque, na maioria das vezes, esses números não são conhecidos e, quando o são, não chegam a ser oficiais.

Caso tal acontecesse, só os mais de 500 milhões previstos em salários para Benzema e Kanté, por exemplo, elevariam bastante a fasquia e a posição dessa liga do Médio Oriente num contexto internacional.

Impressionante é a diferença financeira dos clubes da Premier League para os restantes, equivalendo, por exemplo, a uma quantia maior do que a que foi gasta até ao momento pelas ligas espanhola, alemã e francesa em conjunto.

Quanto a nomes, o maior destaque terá que ser inevitavelmente atribuído a Jude Bellingham, médio que, com apenas 20 anos, levou o Real Madrid a gastar 103 milhões de euros para ganhar a corrida pela contratação ao mais promissor jogador inglês. Depois de ter gasto "apenas" 80 M€ na época passada (em Tchouaméni), 31 M€ na anterior (em Camavinga) e nada (zero) em 2020/21, os merengues voltam a apostar forte no mercado, juntando a Bellingham a pérola turca Arda Guler, este por 20 milhões.

Tiquinho Soares está a ser sondado

Para a liga saudita, outro avançado está a ganhar força como hipótese: trata-se de Tiquinho Soares, que foi treinado por Luís Castro no Botafogo e que, aliás, está a ser um dos melhores (senão o melhor) jogador do Brasileirão deste ano. Com dez golos em 14 jornadas, é ele o rei dos marcadores na prova e um dos grandes responsáveis pela excelente campanha do Fogão, líder destacado.

Ontem, o presidente do clube confirmou implicitamente, mesmo sem dar nomes em concreto, as notícias recentes do interesse do Al Nassr em Tiquinho. "Naturalmente, há sondagens. Os números são excelentes e todo o mundo o conheceu mais. Está a fazer a diferença. Está muito feliz aqui no Botafogo. Há sondagens, mas ele é fundamental na nossa caminhada", revelou André Mazucco.