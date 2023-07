Fortaleza de Tobias Figueiredo apresenta médio que deixou o Tondela

Pedro Augusto esteve quatro anos no Tondela e um no Louletano

Pedro Augusto, médio que passou os quatro últimos anos no Tondela, é novo jogador do Fortaleza, do Brasil.

Antes de vestir a camisola do Tondela, o médio de 26 anos representou o Louletano.

Pedro Augusto vai agora representar o 7.º classificado do Brasileirão, para onde se mudou também recentemente Tobias Figueiredo, formado no Sporting.

Seja muito bem-vindo, Pedro Augusto! #FortalezaEC pic.twitter.com/qY2eM8jdhh - Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) July 13, 2023