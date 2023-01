Força saída para o Arsenal: "Sou o mais jovem de dez irmãos com uma educação pobre"

Brighton terá recusado proposta de 68 milhões de euros, mas a cabeça do médio Moisés Caicedo já parece estar no Arsenal.

O Arsenal fez uma proposta de 68 milhões de euros ao Brighton para a aquisição de Moisés Caicedo, mas a Imprensa inglesa afiança que os seagulls não aceitaram a oferta. Esta sexta-feira, porém, o médio mostrou não aceitar outro destino que não os gunners.

"Estou grato ao presidente e ao clube. Sou o mais jovem de dez irmãos com uma educação pobre em Santo Domingo, no Equador. Estou orgulhoso em garantir uma transferência recorde para o Brighton, o que permitiria reinvestir e ajudar o clube a continuar a ter sucesso", disse, aparentando querer forçar a saída. "Os adeptos estarão sempre no meu coração e espero que eles possam entender por que quero aproveitar esta magnífica oportunidade", acrescentou.

O jogador equatoriano de 21 anos realizou 21 jogos esta época, com um golo marcado e uma assistência.