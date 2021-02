"Força muscular incrível". Preparador físico garante Hulk a 100% no Atlético de Mineiro

Hugo Araújo trabalha com o avançado brasileiro, ex-FC Porto, desde que este atuava ao serviço dos chineses do Shanghai SIPG. Forma física já está a ser aprimorada antes do ingresso no Galo

Hugo Araújo, preparador físico pessoal de Hulk, a mais recente contratação do Atlético de Mineiro (Brasileirão), assumiu, esta terça-feira, que o robusto avançado estará, dada a "genética diferenciada", totalmente apto fisicamente para atuar pela equipa do emblema de Minas Gerais.

"O momento de forma física do Hulk é de é 85%, mas até se apresentar ao Atlético a forma física dele será de 100%. Tem uma força muscular incrível. É possível, sim, ele chegar no Atlético na sua melhor forma. Ele tem o privilégio de uma genética diferenciada e folga um dia durante a semana. (...) Ele gosta de trabalhar", afirmou Hugo Araújo, em declarações ao GloboEsporte.

O preparador físico brasileiro, que acompanha Hulk desde a altura em que este jogava na China, ao serviço do Shanghai SIPG, revelou que tratou de maximizar a capacidade física do futebolista assim que o nome do brasileiro surgiu como eventual reforço de vários clubes.

"A gente tem feito muita preparação. Sabíamos das especulações que já estavam vindo através dos clubes. Então, a gente precisava deixar Hulk ainda mais preparado", explicou Hugo Araújo.

De regresso ao Brasil 16 anos depois, após ter deixado o Vitória, Hulk, de 34 anos de idade, foi oficializado como reforço do Atlético de Mineiro até ao final de 2022. Antes da aquisição por parte do Galo, avançado brasileiro esteve nas cogitações do FC Porto.