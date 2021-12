"Foram-nos oferecidos muitos nomes, não vamos revelar para não causar embaraço"

Declarações de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, à saída do Brasil para Portugal. O dirigente chega na madrugada de domingo.

Viagem tem objetivos claros: "Vamos trabalhar estes dias para cumprirmos os nossos objetivos [de contratar treinador]. Nunca viajamos sem que haja alguma aproximação, mas temos um cuidado muito grande para não se falar de planos B, C, D ou E. Isso nem sempre é justo para com os profissionais, pois há questões que podem travar, como aspetos financeiros ou contratuais e isso nada tem a ver com as pessoas."

Tranquilidade na procura pela próxima equipa técnica: "Estamos conscientes e tranquilos nesta viagem para contratarmos um profissional com tempo, da mesma forma que fomos buscar Jorge Jesus em 2019. O nosso objetivo central é contratar uma equipa técnica. Estamos com mais atenção [na seleção], mais até do que foi com Jorge Jesus, em relação à análise da equipa técnica que virá."

Treinadores oferecidos ao Flamengo: "Foram-nos oferecidos muitos nomes, a maioria não vamos revelar para não causar embaraços. Uns são suposições verdadeiras, outros não por isso não os vamos comentar."