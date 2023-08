Fora dos planos do Barcelona e com caminho aberto até Castro e Ronaldo

Al Nassr tenta assegurar a contratação do central Langlet.

Clément Lenglet é mais um nome apontado ao futebol saudita, mais concretamente ao Al Nassr. O central francês tem contrato até 2026, mas não entra nos planos do Barcelona, depois de uma temporada na qual esteve emprestado ao Tottenham.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, decorrem negociações entre Barça e Al Nassr, sendo que a intenção do emblema catalão não é garantir uma soma avultada com o negócio, mas sim aliviar a carga salarial com a saída do defesa de 28 anos.

Lenglet chegou a Camp Nou em 2018/19 e em Espanha já tinha representado o Sevilha.

O Al Nassr, recorde-se, é orientado por Luís Castro e tem Ronaldo como principal estrela.