Fora do PSG, Leonardo confirma abordagem do Valência

Leonardo, diretor desportivo do Paris Saint-Germain

Brasileiro foi substituído no cargo por Luís Campos e, agora, procura um novo desafio para a carreira

Leonardo procura um novo desafio na carreira, terminada a aventura como diretor desportivo do PSG. Ainda não há qualquer decisão oficial sobre o futuro do brasileiro, que, ainda assim, admitiu sondagem de um clube importante de Espanha.

"Não há nada concreto. Falamos um pouco sim, mas nada de mais. O fato das pessoas estarem a falar de mim deixa-me feliz. Já joguei no Valência. Fui treinador no PSG e no Milan, dois clubes onde também joguei. Ter jogado num clube, antes, é algo positivo", afirmou, em declarações ao "L'Equipe".

Recorde-se que o emblema do Mestalla já confirmou Gattuso como treinador para 2022/2023. Leonardo já trabalhou com o antigo médio anteriormente, no Milan.