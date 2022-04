Football Leaks: City foi financiado por uma agência do Governo de Abu Dhabi

Para além do financiamento governamental, uma investigação da Football Leaks liga o clube inglês a pagamentos de comissões milionárias a empresários, revela a "Der Spiegel".

Novos documentos da Football Leaks foram revelados pela revista alemã "Der Spiegel", desta vez visando o clube inglês Manchester City. O atual líder da Premier League terá sido financiado pelo Governo de Abu Dhabi, mais concretamente pela Agência de Assuntos Executivos.

O jornal espanhol infoLibre, tornou pública a investigação da Football Leaks, revelando que Abu Dhabi tem financiado os negócios dos ingleses para evitar as restrições financeiras das organizações internacionais, como a UEFA. Jaldun Al Mubarak, presidente do Manchester City, tem inclusivamente dirigido um fundo estatal do emirado, concedendo permissão para o governo ceder fluxos de dinheiro para o clube.

O Manchester City terá pago comissões que ultrapassam os milhões de euros a agentes de jogadores, violando as regras internacionais. O clube onde jogam três portugueses, esteve inclusivamente por trás de um acordo secreto com terceiros para contratar um jogador menor de idade em, José Ángel Pozo em 2012.

Tendo em conta o que foi revelado pela "Der Spiegel", o clube inglês é acusado de pressionar jogadores menores de idade a assinar pelos "citizens" a troco de dinheiro, ter o Xeque Mansur, dono do clube, a cobrir a maior parte dos gastos do clube, e pagar a maior parte do salário de Roberto Mancini, antigo treinador dos campeões ingleses, através de um contrato fictício de assessoria.