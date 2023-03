Foi um fracasso no Benfica e agora já é apontado à seleção francesa

Todibo, central de 23 anos, vive um grande momento em França.

Jean-Clair Todibo é um nome familiar no futebol português, ainda que tenha estado bem longe do sucesso que dele se esperava. O central francês representou o Benfica na primeira metade da temporada 2020/21, por empréstimo do Barcelona, mas apenas realizou dois jogos de águia ao peito, antes de rumar ao Nice, onde se mantém.

Aos 23 anos, Todibo atravessa um grande momento na Ligue 1, sendo mesmo apontado à seleção francesa. "O grande nível que está a evidenciar esta temporada não passou despercebido ao selecionador, que procura centrais jovens para colmatar a retirada internacional de Varane", escreve o jornal espanhol As.

Será, por isso, com expectativa que o defesa irá acompanhar a divulgação dos convocados de Didier Deschamps na próxima quinta-feira, para os jogos com Países Baixos e Irlanda, da fase de apuramento para o Europeu de 2024.

Esta temporada, Todibo já realizou 34 jogos ao serviço do Nice.