Foi treinado por Guardiola e revela: "Ele deixa-te claro que é o melhor treinador"

Samir Nasri garante que o técnico dos citizens tem uma atitude "franca e honesta" junto dos seus jogadores.

Esta quarta-feira vai acolher o jogo cabeça de cartaz da 33.ª jornada da Premier League, com o vice-líder Manchester City a receber o líder Arsenal (20h), que tem cinco pontos de vantagem e dois jogos a mais do que os citizens (75).

Em jeito de antevisão, Samir Nasri, antigo internacional francês que representou ambos os clubes na carreira, concedeu uma entrevista ao jornal L'Équipe, na qual falou um pouco sobre Pep Guardiola, que o chegou a treinar na sua última época vinculado ao City (2016/17), em que foi emprestado ao Sevilha.

"Guardiola é arrogante, num bom sentido. Ele sabe que é o melhor treinador e deixa-te isso claro. Ele sabe o que pode dar ao clube e sabia, quando chegou ao City, que teria carta branca. Então, para ele, foi bastante fácil impor a sua lei. Além disso, é uma pessoa franca e honesta", revelou o antigo médio ofensivo, de 35 anos.

Nasri aproveitou também para recordar os breves tempos em que conviveu com o treinador espanhol, que perdeu a paciência consigo após se ter apresentado na pré-temporada com uns quilos a mais.

"Faço o meu primeiro treino, correu tudo bem e ele estava contente comigo. No dia seguinte, Guardiola volta a convocar-me e aí grita-me por causa do meu peso. Quando cheguei, Guardiola tinha-me dito que tinha de ter 76 quilos. Eu já não me pesada desde que jogava no Marselha [2008], porque na Premier League há sempre um programa para ganhar mais músculo. Mas ele quer jogadores finos, físicos. Eu cheguei com quatro quilos a mais do que normalmente deveria ter. Com Guardiola, se tens 2,5 quilos a mais, não podes treinar com o grupo. Então fiquei a treinar sozinho, por minha conta", lembrou.

De volta à receção dos citizens aos gunners, Nasri previu que a equipa de Guardiola vai levar a melhor, apontando a experiência em lutas pelo título como o fator determinante que separa as duas equipas.

"Quem vai ganhar? O City, que chega no seu melhor momento de forma e com todos os seus jogadores disponíveis para o sprint final, o que é a grande diferença para os anos anteriores. Enquanto isso, o Arsenal tem perdido tempo, após liderar a corrida durante a maior parte da temporada. Às vezes, quando chegámos à meta e não estamos habituados a ganhar, ficamos com arrepios...", concluiu.