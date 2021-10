Venceu a Liga das Nações e em Espanha garantem que é objetivo do Real Madrid

Aurelien Tchouameni impressionou responsáveis do clube da capital espanhola

A concorrência na seleção francesa não impediu Tchouameni de conquistar a titularidade na final da Liga das Nações. O jogador do Mónaco relegou para o banco de suplentes Rabiot e, agora, vê o seu nome associado ao Real Madrid.

Segundo o jornal Marca, que faz manchete com o tema, o Real Madrid olha para o nome do médio monegasco com especial atenção. Elementos como Gareth Bale, Isco e Marcelo terminam contrato em 2022 e a ideia dos merengues, para lá do grande objetivo chamado Mbappé, é assaltar talento jovem que esteja a ser lançado no futebol europeu.

Recorde-se que o Real Madrid já contratou Eduardo Camavinga, também gaulês, ainda que com características um pouco mais ofensivas. Segundo o diário espanhol, a ideia passará, agora, por adquirir um jogador para o lugar de Casemiro.