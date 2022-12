Foi figura na Premier League e ainda não esqueceu Ronaldo e Mourinho

Fàbregas joga atualmente no Como, do segundo escalão italiano.

Cesc Fábregas, internacional espanhol, vencedor de um Mundial e dois Europeus, recordou esta quinta-feira a passagem pela Premier League. Através do Twitter, respondeu a várias curiosidades dos seguidores e uma intervenção questionou Fàbregas sobre os adversários mais difíceis que teve pela frente em Inglaterra.

"O United com Rooney, [Cristiano] Ronaldo e Tevez, assim como o Chelsea com [José] Mourinho no comando", respondeu o atual jogador do Como, do segundo escalão italiano.

Fàbregas vestiu a camisola do Arsenal entre 2003/04 e 2010/11. Regressou depois ao Barcelona, onde se formou, e voltou ao campeonato inglês para defender o Chelsea entre 2014/15 e 2018/19, temporada a meio da qual se transferiu para o Mónaco.