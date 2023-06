Foi emprestado pela Roma e agora está perto da Premier League

De acordo com a Sky Sports, o Bournemouth está em negociações com a equipa treinada por José Mourinho com vista à contratação de Justin Kluivert, que passou a presente temporada emprestado ao Valência.

O Bournemouth, que fechou a Premier League no 15.º lugar, está em negociações junto da Roma, treinada por José Mourinho, com vista à contratação de Justin Kluivert, extremo neerlandês que passou a presente época emprestado ao Valência.

Segundo a Sky Sports, as negociações ainda estão numa fase inicial, com o extremo, de 24 anos, a estar perto de experimentar outro campeonato na carreira, depois da Eredivisie (Ajax), Serie A (Roma), Bundesliga (Leipzig), Ligue 1 (Nice) e LaLiga (Valência), os últimos três cedido pelos italianos, que representa desde 2018.

Em 2022/23, Kluivert registou oito golos e duas assistências em 29 jogos , ajudando o Valência a garantir a permanência na Liga espanhola.