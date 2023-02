Foi emprestado ao Milan, não convenceu e vai regressar no final da época

Sergino Dest não tem sido feliz em San Siro e, apesar de ter uma opção de compra de 20 milhões de euros, a imprensa catalã garante que o seu regresso ao Barcelona no verão já está decidido.

Sergino Dest foi emprestado pelo Barcelona ao Milan no verão passado, com opção de compra de 20 milhões de euros, mas não tem convencido em San Siro e, de acordo com o jornal catalão Sport, o emblema italiano não faz tenções de acionar essa cláusula, já tendo decidido devolver o jogador no final da época.

Utilizado em 14 jogos esta temporada, o lateral direito norte-americano, de 22 anos, não soma qualquer golo ou assistência até ao momento e, segundo a mesma fonte, o seu salário é visto como incomportável para o Milan, sendo outra razão para a sua despedida futura.

Contratado ao Ajax em 2020 pelo Barcelona, Dest também parece não contar para os planos futuros de Xavi, esperando-se uma nova saída no próximo verão. Na temporada passada, somou três assistências em 31 partidas disputadas pelo conjunto blaugrana.