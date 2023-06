Foi emprestado ao Manchester United e agora reforça o Rangers

Jack Butland foi anunciado na equipa de Glasgow, após uma época em que não realizou qualquer partida pelo Crystal Palace e pelos red devils, a quem foi emprestado em janeiro passado.

O Rangers, que terminou a Liga escocesa no segundo lugar, anunciou esta terça-feira a contratação a custo zero do guarda-redes Jack Butland, que assinou um contrato válido por quatro temporadas com o conjunto de Glasgow, até 2027.

Após uma época em que não realizou qualquer encontro, tanto no Crystal Palace como no Manchester United, a quem foi emprestado em janeiro, o guardião inglês, de 30 anos, terminou contrato com os londrinos, sendo agora reforço do Rangers.

"Estou deliciado e honrado por me ter juntado a um clube tão especial e bem-sucedido. Já estou a contar os dias para vestir a camisola perante um (estádio) Ibrox cheio. Esperam-nos tempos excitantes", afirmou o guarda-redes, nas redes sociais.

Com uma carreira totalmente passada em Inglaterra, com passagens pelo Birmingham, Cheltenham, Stoke City, Barnsley, Leeds, Derby County, Crystal Palace e Man. United, Butland vai agora experimentar a Liga escocesa.