Foi emprestado ao Chelsea e agora deixa Juventus em definitivo

Denis Zakaria foi emprestado pela Juventus ao Chelsea na segunda metade da época passada e agora mudou-se em definitivo para o Mónaco.

O Mónaco anunciou esta segunda-feira a contratação de Denis Zakaria, médio suíço que foi emprestado na segunda metade da época passada ao Chelsea e que agora despede-se em definitivo da Juventus, tendo assinado por cinco temporadas com o emblema do Principado.

O gigante de Turim revelou que vai receber 20 milhões de euros pela transferência do médio de 26 anos, que marcou um golo em 11 jogos na sua curta passagem por Stamford Bridge e também não impressionou em Itália, apontando um golo e uma assistência num total de 15 partidas.

Zakaria rumou à Juventus no verão do ano passado, proveniente dos alemães do Borussia Monchengladbach, após já ter passado pelos suíços do Young Boys e Servette.

Leia também Portugueses O pormenor que está a impedir a mudança de Cancelo para o Barcelona De acordo com o Sport, o Manchester City pretende emprestar o lateral português com uma opção de compra de 45 milhões de euros, valor que os catalães consideram alto.