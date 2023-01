Foi dispensado do Barcelona por e-mail e agora vai receber 8,5 milhões

O Supremo Tribunal de Barcelona deu razão a Matheus Fernandes, que foi dispensado do gigante catalão no verão de 2021 via e-mail.

O Barcelona vai ter de indemnizar Matheus Fernandes em 8,5 milhões de euros, após o Supremo Tribunal da cidade ter dado razão ao antigo jogador do clube, que apresentou queixa após ter-lhe sido comunicada a rescisão de contrato, no verão de 2021, por via de um e-mail.

Contratado em julho de 2020 ao Palmeiras, o médio brasileiro, atualmente com 24 anos, teve uma passagem muito discreta por Camp Nou, tendo apenas cumprido um jogo pela equipa na Liga dos Campeões, em casa do Dínamo Kiev.

Em 2021, altura em que o Barcelona atravessou graves dificuldades financeiras, a rescisão do contrato que vinculava ambas as partes até 2025 foi comunicada a Matheus Fernandes via e-mail, situação que o jogador denunciou à justiça catalã, que considerou a atuação do clube como "incompreensível".

A defesa do jogador pedia uma indemnização de 14,5 milhões de euros, mas o Tribunal Supremo de Barcelona decidiu fechar o caso em 8,5 milhões. Atualmente nos brasileiros do Bragantino, por empréstimo do Palmeiras, Matheus Fernandes custou na altura sete milhões de euros aos cofres do Barcelona.