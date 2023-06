Foi despromovido com o Leicester, mas vai continuar na Premier League

A Sky Sports avança que Youri Tielemans, em final de contrato com os foxes, chegou a acordo para reforçar o Aston Villa a custo zero.

O Aston Villa, que terminou a Premier League no sexto lugar, assegurando a qualificação para a Conference League, anunciou este sábado a contratação de Youri Tielemans, a custo zero, a partir do dia 1 de julho, altura em que o médio termina contrato com o despromovido Leicester.

Após os foxes terem anunciado a sua saída, o médio belga, de 26 anos, prossegue desta forma a carreira na Premier League, apesar de não ter conseguido evitar a descida de divisão dos foxes, que representou durante quatro épocas e meia, desde janeiro de 2019, inicialmente por empréstimo do Mónaco.

Formado no Anderlecht, Tielemans registou quatro golos e duas assistências em 37 jogos disputados pelo Leicester na presente época, em que o antigo campeão inglês fechou o campeonato no 18.ª lugar, caindo para o Championship.