Foi despromovido com o Leicester e está perto de reforçar a Juventus

Timothy Castagne é um de quatro jogadores que os foxes colocaram à venda, juntamente com James Maddison, Harvey Barnes e Wilfried Ndidi.

Após não ter conseguido evitar a despromoção do Leicester ao Championship, segunda divisão inglesa, na presente época, Timothy Castagne é um alvo da Juventus para este mercado, com o conjunto italiano em negociações junto do inesquecível campeão inglês na época 2015/16.

De acordo com a Sky Sports italiana, os foxes exigem um valor à volta dos 15 milhões de euros pelo lateral direito belga, de 27 anos, que será um de quatro jogadores que o clube aceita vender este verão, juntamente com James Maddison, Harvey Barnes e Wilfried Ndidi.

Por outro lado, a Juventus, que aceita fazer negócio por via de transferência ou de um empréstimo com opção de compra, está a tentar reduzir esse valor.

Na presente temporada, Castagne registou dois golos e quatro assistências em 42 jogos pelo Leicester.