Foi despedido em Espanha e é o novo treinador do Olympiacos

Diego Martínez deixou o Espanhol em posição de descida, que se confirmou já com Luis García como seu substituto na reta final

Diego Martínez é o novo treinador do Olympiacos.

O técnico de 42 anos deixou o Espanhol em penúltimo lugar de LaLiga na jornada 27 (a descida confirmou-se já com Luis García ao comando), e estava sem clube desde essa altura.

Antes, orientou o Granada, o Osasuna, o Sevilha B, o Motril e o Arenas de Armilla.

Sucede no Olympiacos a José Anigo, numa época dececionante com o clube a terminar em terceiro da liga grega e sem qualquer título.

⚪️ Ο είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!



Καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

______________________________



⚪️ Í is our new Head Coach!



Welcome to the Olympiacos family!#Olympiacos #Welcome #Coach... pic.twitter.com/vpiRX4xSpX - Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 20, 2023