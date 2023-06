Foi decisivo na final e diz: "Parece que tenho sempre de fazer o dobro do trabalho"

Nacho Fernández foi lançado aos 78 minutos na final da Liga das Nações e fez um desarme fundamental no prolongamento, negando um ocasião clara de golo à Croácia, que haveria de ser derrotada nos penáltis pela Espanha.

A Espanha conquistou no domingo a primeira Liga das Nações da sua história, após vencer a Croácia no desempate por grandes penalidades (1-0).

Nacho Fernández, central do Real Madrid, foi lançado pelo selecionador Luis de la Fuente aos 78 minutos, acabando por ser fundamental no prolongamento, onde fez um desarme que negou uma ocasião clara de golo a Lovro Majer.

Após a partida, o defesa, de 33 anos, abordou esse lance, admitindo ter sido muito importante para o triunfo da "La Roja": "Foi uma jogada limite que saiu de forma perfeita, ajudou-nos a levantar o título, por isso estou muito feliz".

"Estou com os pelos da nuca levantados, porque representares o teu país e ganhares um título é algo que muito poucos jogadores podem conseguir, por isso é o melhor que te pode acontecer e este dia é um dos melhores da minha vida", acrescentou.

Convocado pela Espanha à última da hora, devido a uma lesão de David García, defesa do Osasuna, Nacho também aproveitou para soltar um desabafo em relação à sua reputação em Espanha: "Voltei a demonstrar que mostro a cara nos jogos importante. Parece sempre que tenho de fazer o dobro do trabalho do que qualquer outro jogador".