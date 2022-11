Foi contratado pelo Bayern de Guardiola e agora vai jogar na quarta divisão da Turquia

Sinan Kurt foi uma enorme promessa do futebol alemão, mas não esteve à altura das expectativas.

A história de Sinan Kurt não é das mais inspiradoras, mas serve de alerta para jovens futebolistas que aspiram a chegar ao topo. Esteve perto da elite, mas acabou nas divisões inferiores.

O avançado alemão, de 26 anos, era um prodígio do futebol germânico quando alinhava na formação do Borussia Monchengladbach, o que o levou a ser contratado pelo Bayern Munique em 2014/15. Custou três milhões de euros aos bávaros e começou a treinar com frequência com a equipa principal, orientada na altura por Pep Guardiola.

Mas a fama subiu-lhe à cabeça e começaram a ser noticiados excessos e momentos de ostentação de um jogador que tinha apenas 18 anos. Fazia viagens num avião privado e não tinha uma vida saudável para um futebolista do mais alto patamar. Ainda fez 44 minutos pelo Bayern de Guardiola, mas em janeiro de 2016 acabou por sair em definitivo.

Rumou então ao Hertha de Berlim por 500 mil euros, mas a aventura também não foi de sucesso. Foi criticado pela forma física e por não se esforçar nos treinos e em 2019 saiu mesmo do clube, a custo zero.

Mudou-se então para a segunda divisão da Áustria, onde representou o WSG Tirol. Ao fim de meio ano, a época terminou e Sinan Kurt não teve clube em 2019/20.

Em 2020/21 voltou ao ativo, primeiro nos alemães do SV Straelen e, na segunda metade da temporada, no Nitra, da Eslováquia.

Na quarta-feira, a antiga promessa do futebol alemão assinou pelo Karaman FK, da quarta divisão da Turquia.