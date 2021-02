Avançado sueco bisou na goleada do Milan frente ao Crotone.

O AC Milan reassumiu este domingo a liderança da Liga italiana de futebol, ao vencer o Crotone por 4-0, em jogo da 21.ª jornada, no qual Ibrahimovic, assistido por Rafael Leão, apontou o seu golo 500 ao serviço de clubes.

Depois de terem visto um golo anulado por fora de jogo, os milaneses chegaram ao golo aos 30 minutos, numa jogada de entendimento entre Zlatan Ibrahimovic e o avançado português Rafael Leão.

O sueco, de 39 anos, bisou aos 64, para o golo 501 da carreira em clubes, que iniciou com a camisola do Malmoe, em 1999, e durante a qual somou passagens por Ajax, Juventus, Inter Milão, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United e LA Galaxy.

Em apenas dois minutos, aos 69 e 70, o croata Ante Rebic "bisou" ampliando para 4-0 a vantagem da equipa casa, após passes do turco Hakan Calhanoglu.

O defesa português Pedro Pereira foi titular na equipa do Crotone, que somou a terceira derrota consecutiva e mantém o último lugar da Serie A, e o médio Eduardo, que alinha no clube italiano por empréstimo do Sporting, entrou aos 72 minutos de jogo.

A Udinese recebeu e venceu o Verona por 2-0, com um autogolo do guardião Marco Silvestri, aos 83 minutos, e um golo de Gerard Deulofeu aos 90+1 e segue na 11.ª posição, com 24 pontos.

Com Adrien Silva no "onze", a Sampdoria empatou 1-1 na visita ao Benevento, e ocupa a 10.ª posição, com mais quatro pontos do que o adversário de hoje, que ocupa o 13.º posto.

O AC Milan segue na liderança da Liga italiana, com 49 pontos, mais dois do que o Inter Milão, segundo, que na sexta-feira tinha assumido provisoriamente o comando da competição, ao vencer a Fiorentina, por 2-0.

Veja os golos marcados por Ibrahimovic: