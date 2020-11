Foi colocado na rota de FC Porto e Benfica, mas garantem: "Não pensa deixar o Barça"

Riqui Puig não entra nas contas de Ronald Koeman, mas nem por isso pensa deixar Camp Nou.

O jornal Sport avançou esta segunda-feira com a notícia do alegado interesse de FC Porto e Benfica em Riqui Puig, pérola da formação do Barcelona que, na presente época, não entra nos planos de Ronald Koeman no clube "blaugrana". Horas mais tarde, o mesmo jornal vincou a vontade dos dois emblemas portugueses em poder contar com o médio de 21 anos, mas a intenção do jogador aponta, nesta fase, em sentido contrário.

"Riqui fica: o jogador não tem intenção de abandonar o Barça este inverno", pode ler-se na manchete de terça-feira do Sport.

Puig, que na época passada deu nas vistas sob a orientação de Quique Setién, somou apenas três minutos oficiais na presente temporada.