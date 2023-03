"Foi chocante. O circo parece estar de volta ao Manchester United"

Dura reação de Roy Keane à humilhação do United em casa do Liverpool.

Antiga figura de proa no meio-campo do Manchester United, Roy Keane ficou incrédulo com a derrota (7-0) da equipa em casa do Liverpool, para a ronda 26 da Premier League. O antigo internacional irlandês não poupou nas críticas à equipa orientada por Erik ten Hag.

"Foi chocante. Os jogadores mais experientes foram uma vergonha. Não demonstraram quaisquer capacidades de liderança. Um dia muito duro para o Manchester United e ainda bem que nunca fiz parte de uma derrota destas. Os jogadores ficaram com vergonha quando as coisas se complicaram, desapareceram", lamentou o agora comentador.

"Quando o United vem jogar a Anfield, toda a lógica vai pelos ares. É o pior estádio para se jogar, mas eles não mostraram qualquer orgulho ou luta. O Liverpool foi absolutamente fantástico. Aquela vontade, aquela energia. O Liverpool voltou ao seu melhor, mas este foi um dia embaraçoso para o United", prosseguiu. "[Jogadores do Liverpool] Foram clínicos, implacáveis e não pararam. Os mais experientes do Manchester United foram aqueles que deixaram o clube mal. Como jogador, o melhor é enterrar a cabeça na areia. Foi embaraçoso para eles", apontou. "O circo parece estar de volta ao United", rematou.