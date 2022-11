Foi chamado ao Mundial'2022 e agora voltou a bater um recorde no Bayern

Aos 19 anos, Jamal Musiala tornou-se no jogador mais jovem a representar o Bayern em 100 jogos.

Jamal Musiala foi titular este sábado diante do Schalke 04, em jogo da 15.ª jornada da Bundesliga, e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a representar o gigante bávaro em 100 jogos, em todas as competições.

Aos 19 anos, Musiala é considerado um dos grandes prodígios do futebol europeu e já tinha estado em destaque ao tornar-se no jogador mais novo de sempre a marcar pelo Bayern em provas europeias, mais precisamente na Liga dos Campeões.

Esta época, o jovem médio soma 12 golos e sete assistências em 21 partidas e convenceu Hansi Flick a incluí-lo na convocatória da Alemanha para o Mundial de 2022.