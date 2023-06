Foi campeão no Nápoles e está perto de um acordo com o Bayern

Kim Min-jae está perto de acertar termos com o campeão alemão, com vista a um contrato de cinco anos.

Depois de uma época de estreia de sonho em Itália, onde se sagrou campeão ao serviço do Nápoles, Kim Min-jae está perto de chegar a um acordo para reforçar o Bayern.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, o central sul-coreano, de 26 anos, está a ultimar os detalhes de um contrato válido por cinco temporadas, até 2028, com vista a uma oficialização no início de julho.

Desta forma, a não ser que outros emblemas lhe ofereçam um salário superior ao dos bávaros, Kim deverá mesmo trocar Nápoles por Munique, sendo também preciso que o Bayern também acerte termos com os italianos, com quem está vinculado até 2025.

Contratado aos turcos do Fenerbahçe no verão do ano passado, a troco de cerca de 18 milhões de euros, o defesa alinhou em 45 jogos pelo Nápoles (dois golos e as mesmas assistências) em 2022/23, vencendo o campeonato. Antes, representou o Yonsei University, Gyeongju KHNP e Jeonbuk Motors, na Coreia do Sul.