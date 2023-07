Foi associado ao Benfica e está perto de mudar-se para Espanha

Depois de ter terminado contrato com o Eintracht Frankfurt, Daichi Kamada está perto de chegar a acordo para reforçar a Real Sociedad, que vai disputar a Liga dos Campeões na próxima época.

Apontado há vários meses como um alvo do Benfica, Daichi Kamada terminou contrato com os alemães do Eintracht Frankfurt no final de junho e agora está perto de experimentar um novo campeonato na carreira, mas tudo indica que será o espanhol, com as cores da Real Sociedad.

De acordo com o jornalista Viñambres López, o avançado japonês, de 26 anos, tem um acordo quase fechado com o emblema basco, que inclui um contrato válido por quatro anos, até 2027.

Segundo a mesma fonte, Kamada tem até quarta-feira para aceitar a proposta da Real Sociedad, que vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, depois de ter fechado a LaLiga na quarta posição.

Kamada representou o Eintracht Frankfurt durante quatro épocas, tendo registado 16 golos e sete assistências em 47 jogos em 2022/23.