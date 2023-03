Foi associado ao Benfica e encanta Guardiola: "Realmente muito bom"

Perrone chegou ao City no mercado de inverno, ainda pouco jogou, mas a qualidade não engana.

Máximo Perrone chegou ao Manchester City no mercado de janeiro e já convenceu o treinador Pep Guardiola. O médio argentino de 20 anos somou 20 minutos em dois jogos pelos citizens, mas as qualidades foram realçadas pelo técnico espanhol, que explicou ainda como se deu a contratação do jogador de 20 anos.

"É mais mais rápido com a cabeça do que com as pernas. Penso que crescerá connosco no ritmo e no físico. Às vezes procuramos futebolistas para jogar na posição onde os espaços são mais reduzidos. É bom, realmente muito bom", afirmou Guardiola.

O treinador admitiu que não conehcia o ex-jogador do Vélez Sarsfield. "Chegou por recomendação de Joan Patsy, nosso consultor na América do Sul. Já nos tinha sugerido a contratação de Gabriel Jesus e Julián Álvarez. Tinha alguns vídeos e informações sobre ele, mas sinceramente não o conhecia e muito menos os seus companheiros de equipa. Vi-o nos primeiros treinos e disse 'uau, que bem que se move'", lembrou.

Perrone, recorde-se, chegou a ser associado ao Benfica para ocupar o lugar de Enzo Fernández, que acabou transferido para o Chelsea.