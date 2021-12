Foi associado ao Benfica e agente garante: "Quer ser protagonista"

Situação de médio da Juventus está a ser avaliada, garante o seu agente, Federico Pastorello, que na segunda-feira recebeu o prémio de melhor agente de 2021 nos Globe Soccer Awards.

Federico Pastorello, que na segunda-feira recebeu o prémio de melhor agente de 2021 nos Globe Soccer Awards, falou sobre a situação de Arthur, médio da Juventus que recentemente foi associado ao Benfica, que poderá deixar a "Vecchia Signora" na busca por "protagonismo", em ano de Mundial.

"Arthur quer ser protagonista no seu clube, mais ainda este ano [2022], em particular, pois há o Mundial", começou por dizer o representante do jogador à Sky Sports.

"Estamos a avaliar a situação com a Juventus. Há tranquilidade, encontraremos uma solução, se necessário, vendo que, nas últimas partidas, jogou duas vezes como titular e outra mais de meia hora", concluiu sobre o internacional brasileiro.

Bernardeschi, também representado por Pastorello, foi outro nome a surgir em rumores de mercado, mas, segundo o agente, o italiano não quer sair:

"Está a viver um momento positivo. Há conversações em marcha e não nos opomos a uma renovação. Faz parte do meu trabalho encontrar alternativas e depois ele decidirá. Mas não tem uma despedida em mente neste momento."