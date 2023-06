Foi associado ao Benfica e agente garante: "Por 20 milhões não sai do Feyenoord"

Agente de Santiago Giménez foi questionado sobre uma suposta proposta da Lázio pelo avançado do Feyenoord, garantindo que não chega para o contratar.

Santiago Giménez chegou a ser associado ao Benfica nos últimos meses e, esta segunda-feira, o agente do avançado mexicano garantiu que 20 milhões de euros não chega para o contratar ao Feyenoord.

Em declarações ao portal "Sportitalia", Matias Bunge foi questionado sobre o noticiado avanço da Lázio pelo dianteiro, de 22 anos, começando por referir que o jogador conta com "vários interessados" para além do emblema italiano.

Com a imprensa transalpina a mencionar uma proposta de 20 milhões de euros por parte da Lázio, o agente garantiu que o valor não é suficiente para adquirir os seus serviços. "Por esse valor não sai do Feyenoord. De qualquer forma a ideia é continuar, pelo menos, mais um ano na Eredivisie", frisou.

Contratado no ano passado aos mexicanos do Cruz Azul, Giménez apontou 23 golos e duas assistências em 45 jogos disputados pelo Feyenoord, com quem tem contrato até 2026.