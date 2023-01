Foi associado ao Barcelona, mas só deverá sair no final da época

Wilfried Zaha termina contrato no verão e foi associado como alvo do Barcelona para este mercado de inverno, mas deverá cumprir o resto da temporada no Crystal Palace.

Wilfried Zaha, estrela do Crystal Palace, da Premier League, termina contrato no próximo verão, tendo sido associado recentemente como alvo do Barcelona, que deverá perder Memphis Depay.

No entanto, a imprensa inglesa avança esta segunda-feira que o extremo costa-marfinense não planeia mudar de clube a meio da temporada, preferindo cumprir os restantes seis meses nos londrinos e só depois abraçar um novo desafio na carreira, a custo zero.

Para além do Barcelona, também a Juventus e o trio inglês composto pelo Arsenal, Chelsea e Tottenham estarão interessados no jogador de 30 anos, que atravessa a nona temporada consecutiva no Crystal Palace.

Na presente temporada, Zaha soma seis golos e três assistências em 17 partidas disputadas no atual 12.º classificado da Premier League.