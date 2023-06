Foi apontado ao Real Madrid e revela: "A minha mãe meteu-me as chuteiras no fogo"

Samuel Chukwueze revelou as dificuldades que passou na sua infância na Nigéria e revelou uma medida drástica que a sua mãe tomou após lhe ter dito que se queria concentrar apenas no futebol, deixando a escola.

Samuel Chukwueze, extremo do Villarreal, concedeu esta sexta-feira uma entrevista à revista "Panenka", na qual abordou vários temas, entre os quais a sua infância na Nigéria, onde passou por muitas dificuldades provenientes da falta de meios financeiros.

"A minha infância não foi fácil, venho de uma família pobre. É duro voltar a casa da escola e não ter nada para comer. Eu tinha de ir a casa de outros amigos para levar algo à boca ou até para beber água. Mas não te resta outra coisa que continuar. O que vais fazer? Às vezes, quando tenho um pequeno momento mau, penso nisso e sigo em frente. Com tudo o que melhorou a minha vida... como posso queixar-me?", referiu.

O extremo nigeriano, de 24 anos, também revelou uma medida drástica que a sua mãe tomou quando lhe contou que queria deixar a escola e focar-se a tempo inteiro no futebol: "Ela queria que eu fosse à escola e me formasse. Mas eu disse-lhe que queria centrar-me só no futebol. Ela colocou as minhas chuteiras e os meus equipamentos no fogo".

Após uma época de grande nível no Submarino Amarelo, em que apontou 13 golos e 12 assistências em 50 jogos, Chukwueze tem sido apontado pela imprensa espanhola ao Real Madrid. Questionado sobre esse rumor, o extremo garantiu que por enquanto só está focado no Villarreal.

"As pessoas vão sempre falar. Eu só penso no Villarreal. Não leio o que põem nas redes sociais, isso não importa. O que importa é o momento. E se é mentira? E se não é real? Não sei. Por agora, creio que não é verdade. A única coisa real é o Villarreal", concluiu.