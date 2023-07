Foi apontado ao Braga, mas acabou emprestado na LaLiga

Jovem extremo brasileiro foi emprestado pelo Troyes ao Girona, clubes que pertencem ao mesmo grupo de investimento que detém o Manchester City.

Savinho, jovem extremo brasileiro que chegou a ser apontado como um alvo do Braga neste mercado, foi esta quinta-feira anunciado como reforço do Girona, por empréstimo do Troyes, numa operação entre clubes que pertecem ao grupo de investimento City Group, dono do Manchester City.

Depois de duas épocas cedido ao PSV, o extremo de 19 anos, que também foi associado à Roma, de José Mourinho, vai abraçar assim um novo campeonato na carreira, ainda que continue ligado ao grupo.

Formado no Atlético Mineiro, Savinho apontou duas assistências em oito jogos realizados pelo PSV na época passada, vencendo uma Taça e uma Supertaça dos Países Baixos.