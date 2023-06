Foi associado ao Benfica, mas pode ir ao reencontro de Messi

Jordi Alba estará em negociações com o Inter Miami.

Apontado como alvo do Benfica no mercado de verão, Jordi Alba pode, afinal, estar prestes a reencontrar Messi. Segundo garante Fabrizio Romano, jornalista especialista em temas de mercado, o lateral espanhol está em negociações com o Inter Miami, emblema dos Estados Unidos que já confirmou o astro argentino como reforço.

De acordo com a informação, o lateral espanhol de 34 anos tem igualmente duas ofertas da Arábia Saudita.

Jordi Alba anunciou recentemente o adeus ao Barcelona, onde jogou com Messi e clube que representava desde 2012/13.