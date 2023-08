Maitland-Niles foi apontado ao Benfica, mas está a caminho de França

Ainsley Maitland-Niles, livre no mercado, vai assinar um contrato de quatro épocas com o Lyon, apesar de ter sido associado às águias pela imprensa inglesa neste mercado.

Depois de ter sido noticiado em Inglaterra que o Benfica estaria a analisar a contratação de Ainsley Maitland-Niles, livre no mercado desde que terminou contrato com o Arsenal, da Premier League, o polivalente lateral direito, também capaz de jogar a médio, vai afinal rumar ao Lyon.

A garantia chega do "The Beautiful Game Podcast", que avança que o internacional inglês, de 25 anos, vai assinar um contrato de quatro épocas com o histórico francês, depois de ter sido emprestado nas duas últimas temporadas à Roma, de José Mourinho, e ao Southampton.

Formado no Arsenal, Maitland-Niles nunca conseguiu afirmar-se na equipa principal dos gunners. Na época passada, realizou 26 jogos ao serviço do Southampton, não conseguindo evitar a despromoção do emblema à segunda divisão inglesa.