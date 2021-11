Foi a grande novidade no primeiro onze de Xavi no Barça, mas podia ter rumado ao Real Madrid

Com apenas 17 anos, parece ser uma das apostas de Xavi Hernández. Na formação, chegou a ser dispensado pelo Barcelona e foi alvo de interesse do Real Madrid, mas optou por regressar ao emblema blaugrana.

Ilias Akhomach, de apenas 17 anos, foi a grande novidade no primeiro onze de Xavi Hernández no comando técnico do Barcelona, no dérbi de sábado, frente ao Espanhol, que o emblema blaugrana venceu com um penálti convertido por Memphis Depay.

Em declarações no programa "Què T'hi Jugues", da "SER Catalunha", o seu representante, Horacio Gaggioli, desvendou que o extremo foi dispensado do emblema blaugrana durante a formação e poderia ter rumado... ao Real Madrid. No entanto, optou por regressar ao Barça.

"Para mim não fazia sentido que Ilias fosse dispensado quando era criança, [mas] todos nós cometemos erros na vida. Vi-o jogar no Gimnàstic de Manresa e pensei: "Como é possível?" Jordi Roura [agora coordenador técnico no Barcelona] disse-me que também não compreendia, e regressou a Barcelona. Ele quis ir para o Barça, ele adora [o clube]", começou por dizer.

"O Real Madrid quis levar Ilias, havia também outras equipas europeias interessadas, mas ele optou por regressar ao Barça", concluiu.