Foi à CAN de Sub-17 sem autorização e o Nantes rescindiu o seu contrato

O Nantes rescindiu o contrato de um dos seus jovens talentos, Younes Benali, de 16 anos, porque decidiu ir à CAN Sub-17 para representar o seu país, a Argélia, sem a devida autorização do emblema francês.

O Nantes alega que o torneio não se realiza em datas FIFA e recusou libertá-lo, mas este foi na mesma.

"Jogo no FC Nantes desde criança. E como muitos sabem, sou apaixonado por este clube, é o meu clube do coração. Sempre o respeitei, desde pequeno que lá fiz tudo. Este ano, tive a oportunidade de representar o meu país, a Argélia. Não é dado a toda a gente representar este país. É um grande orgulho. Fiz tudo bem. Com o clube, não concordámos em alguns pontos. Respeitei tudo o que tinha de fazer. Decidi ir para a Argélia. Não fui desrespeitoso. Tomei a decisão de respeitar o meu país e ele deve ser respeitado. Depois, há quem não concorde comigo. Mas o mais importante é ir o mais longe possível na CAN", afirmou Younes Benali.

A CAN de Sub-17 já está a decorrer, de 29 de abril a 19 de maio.

