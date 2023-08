Fluminense vai pedir a despenalização de Marcelo

Lateral brasileiro lesionou com gravidade o argentino Luciano Sánchez e foi expulso, após revisão do lance no VAR

O Fluminense vai entrar com um pedido na CONMEBOL para a despenalização de Marcelo, que viu o cartão vermelho após lesionar com gravidade Luciano Sánchez, do Fluminense.

O clube brasileiro considera que o lance não foi intencional. Marcelo foi expulso após a jogada ter sido visualizada no VAR.

Segundo notícias no Brasil, o clube, contudo, não tem muita esperança em ganhar a ação, dada a gravidade da lesão que correu mundo.

A segunda mão da eliminatória dos oitavos de final da Libertadores contra o Argentinos Juniors é na próxima terça-feira à noite.

