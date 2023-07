No Fluminense-Flamengo (0-0), da 15.ª jornada do Brasileirão, disputado este domingo, o ex-Real Madrid Marcelo fez uma "cueca" a Luiz Araújo e o jogador do Flamengo não gosto, reagindo com uma entrada dura. Primeiro viu amarelo, mas com o recurso ao VAR, acabou expulso com o vermelho direto.

Veja o vídeo: