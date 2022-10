Florentino Pérez e a Superliga: "Nadal e Djokovic jogaram 59 vezes, é chato?"

Presidente do Real Madrid continua a defender a solução que chegou a ser hipótese há pouco mais de um ano

Florentino Pérez continua a defender a solução da Superliga Europeia. O presidente do Real Madrid lembrou a quantidade de jogos que as lendas do ténis fizeram entre si para argumentar a favor do campeonato das potências do velho continente.

"Nadal e Djokovic jogaram 59 vezes, é chato? Real Madrid e Liverpool jogaram apenas 9 vezes em 67 anos. Qual é o sentido de privar os adeptos destes jogos?", questionou, na assembleia geral do Real Madrid.