Florentino teve acidente à saída do Bernabéu e terá sido questionado sobre...Mbappé

Embate do carro de Florentino não causou qualquer ferido

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, viveu um pequeno susto no final do encontro entre o Real Madrid e o Villarreal, que acabou 0-0. À saída do Bernabéu, o carro do dirigente chocou com um outro, num pequeno incidente que não causou qualquer ferido.

Segundo o Mundo Deportivo, alguns adeptos aperceberam-se do acidente e foram ter ao local. Tendo em conta que estava tudo bem, decidiram perguntar ao presidente do Real Madrid sobre a contratação de Mbappé. Florentino respondeu-lhes: "Mbappé? Para o próximo ano".