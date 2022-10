Florentino sobre o futebol: "Está a perder interesse e, se não fizermos nada, estamos mal"

Presidente do Real Madrid voltou ao mesmo tema e às mesmas declarações do tempo em que a Superliga Europeia chegou a ser uma possibilidade

Defensor da Superliga Europeia, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, voltou a tocar no tema da falta de interesse pelo futebol. De acordo com o dirigente máximo dos merengues, o desporto-rei já não cativa assim tanto os mais novos.

"A pandemia foi um enorme revés; os clubes perderam 7 mil milhões de euros em receitas, de acordo com vários estudos. Depois veio a guerra na Ucrânia, na qual o clube tem estado envolvido para ajudar sempre que possível. O futebol não é alheio a estes eventos. Nem a mais nada. Está a perder o interesse todos os dias, especialmente entre os jovens, e se não fizermos nada a esse respeito, estamos mal", explicou, na Assembleia Geral do Real Madrid.

O discurso do presidente do campeão europeu ficou marcado ainda por agradecimentos a alguns elementos que saíram, como Gareth Bale, que Florentino fez questão de agradecer apesar de um par de apupos, e Marcelo, que recebeu uma ovação especial.