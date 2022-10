Florentino sobre Mbappé: "Já nem leio, temos Vinícius e Rodrygo, vejo-os como Bolas de Ouro"

Presidente do Real Madrid desvia assunto do futuro do avançado francês que quer deixar o PSG

As divergências de Kylian Mbappé com o PSG levam a que queira deixar o clube quanto antes e de imediato voltou a ser colocado na rota do Real Madrid, emblema que tentou a sua contratação no passado. O presidente merengue, Florentino Pérez, evita dar gás ao assunto.

"Não é que me aborreça, é que já nem leio o debate sobre Mbappé. Temos um futuro espetacular no nosso ataque. Vinícius e Rodrygo são autênticos craques. Vejo-os como Bolas de Ouro", disse Florentino, à margem da gala da Bola de Ouro. Em Espanha, recorde-se, referem que o comboio para Mbappé ir para o Real Madrid já passou...

Sobre o prémio a Benzema, confessou: "É justo e merecido. Tem sido o melhor nos últimos três ou quatro anos. É um nove que é uma mistura de Ronaldo Nazario e Zinedine Zidane. Fiz uma fotografia com Figo e Ronaldo que para mim tem muita carga sentimental".