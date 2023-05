Florentino reúne com Ancelotti e já preparam 2023/24

Presidente aposta na continuidade do treinador italiano e o Real Madrid já prepara a nova temporada

O Real Madrid perdeu a liga espanhola e foi eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões de forma contundente pelo Manchester City, mas Carlo Ancelotti está firme no cargo e deverá cumprir o ano de contrato que lhe resta.

O presidente dos merengues, Florentino Pérez, reuniu esta manhã em Valdebebas com o técnico italiano e reforçou-o no cargo, abordando em conjunto a próxima temporada.

Foio abordado o reforço do plantel, com retoques pontuais como no meio-campo (Bellingham do Dortmund é o alvo prioritário) e no ataque (procura-se um concorrente para Benzema).

O Real Madrid, recorde-se, terminará a temporada com três títulos, a Taça do Rei, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes.

À espera de Ancelotti estava o Brasil que, perante este cenário, deverá apontar a outros técnicos para a sucessão de Tite.